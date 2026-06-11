Холодные супы с кисломолочной заправкой: три рецепта для летнего стола

В самый разгар лета, когда солнце печет нещадно, организм сам просит чего-то легкого и прохладного. Холодные супы на кефире, йогурте или айране — идеальное решение. Они не перегружают пищеварение, насыщают влагой и дают заряд свежести. Мы подобрали три рецепта из разных уголков мира. Все они готовятся без плиты и занимают не больше 15 минут.

Таратор: йогуртовая основа с чесноком и хрустящими орехами

Болгары называют таратор «питьевым салатом» и едят его ложкой, макая в суп куски белого хлеба. Густая текстура, освежающий огурец и пикантный чеснок создают идеальный баланс. Ингредиенты на две порции: 0,5 л натурального йогурта (или кефира 3,2%), 2 свежих огурца, 2 зубка чеснока, 50 г грецких орехов, 1 столовая ложка оливкового масла, 50 г укропа, соль по вкусу, кубики льда.

Огурцы превращают в короткую соломку или трут на крупной терке, слегка отжимают лишний сок. Чеснок раздавливают. Орехи не измельчают в пыль, а рубят ножом на мелкие фрагменты — они должны попадаться на зуб. Укроп мелко крошат. В миске соединяют йогурт, масло, огурцы, чеснок, орехи и укроп. Присаливают, хорошо размешивают. Разливают по тарелкам, в каждую бросают по 2–3 кубика льда.

Калорийность на 100 г — 85 ккал.

Совет: если йогурт слишком густой, разбавьте его ледяной кипяченой водой или газировкой без вкусовых добавок.

Холодные супы на кефире, айране и йогурте: три летних рецепта от жары Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чалоп: айран с редисом и пряной кинзой

В Узбекистане чалоп подают с лепешкой и считают лучшим средством от жажды. Кисловатый айран, хрустящий редис и ароматная кинза создают бодрящий микс. Острый перец добавляют по желанию — он усиливает потоотделение и помогает охлаждаться. Ингредиенты: 0,5 л айрана (или мацони), 3 редиски, 1 огурец, 20 г кинзы, 20 г укропа, 5 перьев зеленого лука, 0,5 стручка острого перца (опционально), соль по вкусу, 2 столовые ложки ледяной воды.

Редис нарезают тонкими полукружьями, огурец — мелкими брусочками. Всю зелень (кинзу, укроп, лук) рубят как можно мельче. Острый перец очищают от семян и шинкуют. В кастрюле взбивают венчиком айран с водой, чтобы он стал чуть жиже. Добавляют все подготовленные овощи и зелень, солят. Перемешивают и оставляют на столе на 5 минут.

Калорийность на 100 г — 70 ккал.

Совет: кинзу можно заменить петрушкой, но тогда пропадет характерная «восточная» нотка. Если айран слишком кислый, добавьте щепотку сахара.

Освежающие супы без варки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Свекольник на кефире с яйцом и укропом

Этот суп — наша родная классика, только без кваса. Кефир придает мягкость, а свекла дарит красивый рубиновый оттенок. Яйца и сметана делают его сытным, но не тяжелым. Ингредиенты: 2 средние свеклы, 0,5 л кефира (2,5%), 2 вареных яйца, 1 огурец, зеленый лук, укроп, соль и перец по вкусу, 1 столовая ложка лимонного сока, сметана для украшения.

Свеклу отваривают в кожуре, остужают, чистят и натирают на крупной терке. Огурец шинкуют тонкой соломкой. Яйца нарезают мелкими кубиками. Зелень рубят. В отдельной посуде соединяют кефир, стакан ледяной кипяченой воды, лимонный сок, соль и перец. Вливают эту смесь к свекле, огурцу, яйцам и зелени, перемешивают. Убирают в холодильник на 20 минут. Разливают по тарелкам, в каждую кладут ложку сметаны и посыпают свежим укропом.

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: чтобы свекла не потеряла яркость, после натирания сбрызните ее лимонным соком. Если кефир кисловат, добавьте 0,5 чайной ложки сахарного песка.

Три правила для идеального холодного супа

Все овощи для таких супов должны быть свежими и хрустящими — вялые огурцы или редис испортят впечатление. Жидкую основу (йогурт, айран, кефир) берите не обезжиренную, с жирностью от 2,5% — так вкус будет сливочным и мягким. Соль добавляйте в самом конце, порционно, потому что кисломолочные продукты сами по себе имеют разную соленость. Готовые супы обязательно охлаждайте в холодильнике не меньше получаса.

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