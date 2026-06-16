Две свеклы и кефир с минералкой — через 10 минут подаю свекольник: быстрее окрошки и в сто раз вкуснее

Две свеклы и кефир с минералкой — через 10 минут подаю свекольник: быстрее окрошки и в сто раз вкуснее

Беру свеклу, огурцы, редис, яйца и зелень — заливаю кефиром с газированной минералкой и за 10 минут получаю свекольник, который в жару улетает за раз. Никакой варки, никакой возни: овощи нарезал, яйца отварил заранее, смешал с холодным кефиром и минералкой. Получается обалденная вкуснятина: освежающий, чуть островатый, с пузырьками и приятной свекольной сладостью — идеальный летний суп, который готовлю каждую неделю.

Для приготовления вам понадобится: 2 отварные свеклы, 2 свежих огурца, 4 редиски, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, 500 мл кефира (3,2%), 500 мл газированной минеральной воды, соль, перец, лимонный сок по вкусу. Свеклу, огурцы, редис и яйца нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. В кастрюле смешайте кефир и минералку, добавьте соль, перец и лимонный сок. Положите все нарезанные овощи и яйца, перемешайте. Уберите в холодильник на 30 минут для настаивания. Подавайте с ложкой сметаны и кусочком ржаного хлеба. Этот суп не только вкусный, но и полезный — легкий, витаминный, без капли масла.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот свекольник на кефире и минералке. Даже те, кто не любит окрошку, просили добавки. Кстати, вместо минералки можно взять кефир с водой 1:1 — газики сделают свое дело. Находка, а не рецепт!

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