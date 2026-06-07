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07 июня 2026 в 11:00

Три рецепта заливного пирога с курицей, которые спасут любой ужин

Три рецепта заливного пирога с курицей, которые спасут любой ужин Три рецепта заливного пирога с курицей, которые спасут любой ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Заливной пирог — это всегда вкусно. Пока духовка нагревается, вы просто смешиваете жидкие и сыпучие компоненты, выкладываете начинку и заливаете ее тестом. Никаких скалок, мучного облака на столе и перепачканных рук. Курица в таких пирогах оказывается особенно сочной, потому что тесто обволакивает ее и не дает пересохнуть.

Пирог с курицей и сыром на кисломолочной основе

В этом рецепте тесто поднимается благодаря соде, которую гасит кефир. Майонез придает мягкость и золотистый цвет. Ингредиенты для теста: стакан кефира (250 мл), 2 куриных яйца, 100 г майонеза, 150 г пшеничной муки, 0,5 чайной ложки соды, соль на кончике ножа. Для начинки: 300 г отварного куриного филе, 150 г твердого сыра (типа гауды или российского), 1 пучок зеленого лука, перец и соль по предпочтениям.

Кефир переливают в емкость, добавляют соду и оставляют на 5 минут. Смесь начнет пузыриться. В отдельной миске взбивают яйца с майонезом и солью, затем соединяют с кефиром. Постепенно всыпают просеянную муку, добиваясь консистенции густоватых сливок.

Куриную грудку нарезают кубиками величиной с фасолину. Сыр превращают в крупную стружку на терке, лук шинкуют. Все компоненты начинки перемешивают, перчат и при необходимости досаливают. Форму для выпечки (силиконовую или металлическую с высокими бортами) смазывают маслом. Выливают половину теста, распределяют начинку ровным слоем, заливают остатками теста. Ставят в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готовый пирог выдерживают в форме 10 минут, затем перекладывают на решетку.

  • Калорийность на 100 г — 250 ккал.

  • Совет: отварную курицу можно заменить обжаренной с луком до золотистого цвета — тогда пирог приобретает более выразительный мясной вкус.

Пирог с курицей, шампиньонами и сметанным тестом

Сметана в тесте делает пирог невесомым, почти кексовым, а грибная начинка придает блюду сытность и аппетитный аромат. Ингредиенты для теста: 200 г сметаны (жирность от 15%), 2 яйца, 150 г муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, соль по вкусу. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, перец, соль по вкусу, 1 столовая ложка растительного масла.

Сметану взбивают венчиком с яйцами и солью до однородности. Муку смешивают с разрыхлителем и просеивают в сметанную массу. Тесто должно напоминать густую домашнюю сметану. Курицу варят или запекают, нарезают мелкими кусочками. Лук рубят кубиками, шампиньоны — тонкими пластинами. На сковороде с маслом пассеруют лук, затем добавляют грибы и жарят до выпаривания жидкости. В конце солят и перчат. Соединяют курицу, грибы с луком и натертый сыр. Форму смазывают маслом. Выкладывают половину теста, затем — начинку, затем — оставшееся тесто. Выпекают при 180 градусах 40 минут. Если верх начинает гореть раньше, пирог накрывают фольгой. Дают отдохнуть в форме 10 минут.

  • Калорийность на 100 г — 230 ккал.

  • Совет: вместо шампиньонов можно взять любые лесные грибы — предварительно их отваривают, а затем обжаривают. Такой вариант получается с более ярким, лесным акцентом.

Заливной пирог с курицей: три рецепта без раскатки теста Заливной пирог с курицей: три рецепта без раскатки теста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Легкий заливной пирог с курицей, брокколи и йогуртом без майонеза

Для тех, кто не ест майонез или считает калории, есть достойная альтернатива на греческом йогурте. Брокколи добавляет пирогу сочность и красивый зеленый контраст. Ингредиенты для теста: 300 г густого натурального йогурта (греческий или процеженный), 2 яйца, 100 г цельнозерновой муки (допустима и обычная), 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 5 г соли. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г брокколи, 100 г нежирного сыра (моцарелла, адыгейский, рикотта), соль и перец по вкусу.

Йогурт соединяют с яйцами и солью, размешивают. Добавляют муку с разрыхлителем, перемешивают до исчезновения комков. Тесто получается текучим, как жидкий мед. Курицу отваривают в подсоленной воде, остужают, режут небольшими кубиками. Брокколи разбирают на маленькие соцветия, бланшируют в кипятке две минуты, затем обдают холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Сыр нарезают кубиками такого же размера, что и курица. Форму смазывают маслом. В нее выкладывают курицу, брокколи и сыр, перемешивают прямо на дне. Заливают йогуртовым тестом. Выпекают при 180 градусах 35 минут до зарумянивания. Готовый пирог немного остывает в форме.

  • Калорийность на 100 г — 180 ккал.

  • Совет: если греческого йогурта нет, возьмите обычный натуральный и откиньте его на марлю на пару часов — стекает сыворотка, и останется нужная густота. Брокколи с успехом заменяется цветной капустой или зеленой фасолью.

Секреты, которые сделают любой заливной пирог лучше

Все продукты для теста должны полежать вне холодильника хотя бы полчаса. Теплые яйца и кефир лучше смешиваются, и выпечка получается выше. Муку всегда просеивают, даже если кажется, что в ней нет комков. Начинку не утрамбовывают, иначе она провалится на дно, и пирог потеряет слоистость.

У формы для выпечки смазывают только дно и нижнюю половину стенок, а верх оставляют сухим — тогда пирог легче поднимется. Если верх быстро темнеет, а середина еще сыровата, спасает фольга. Готовому пирогу обязательно дают постоять в форме минут 10, иначе при разрезании он начнет крошиться.

Ранее мы рассказали о трех способах приготовить куриные оладьи по Дюкану на сковороде.

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