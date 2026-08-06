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06 августа 2026 в 09:00

Пеку «пуховые» пирожки — жареные и рядом не лежали: томлю капусту с яйцом по-особенному и запекаю в духовке

Фото: D-NEWS.ru
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Хотите пирожков, которые не черствеют на следующий день и остаются мягкими, словно только из печи? Тогда этот рецепт для вас. Нежнейшее тесто на молоке почти не требует вымешивания, а начинка из капусты, тушенной до мягкости с вареным яйцом, получается бархатистой и сытной.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, молоко — 120 мл, масло сливочное — 120 г, яйцо куриное — 2 шт., дрожжи свежие — 24 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ст. л., капуста белокочанная — 470 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное для жарки, яйца вареные для начинки — 3 шт.

Как готовлю

Сначала завожу тесто: в теплом молоке развожу дрожжи, добавляю сахар и пару ложек муки, жду шапочку. Затем вливаю растопленное сливочное масло, вбиваю яйцо, солю и замешиваю мягкое тесто с оставшейся мукой. Убираю его в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на ночь.

Тем временем шинкую капусту, лук режу полукольцами и тушу на растительном масле до мягкости и легкой золотистости, в конце добавляю соль и рубленые вареные яйца, даю остыть. Поднявшееся тесто делю на кусочки, формирую лепешки, в центр кладу начинку и защипываю лодочкой.

Выкладываю на противень швом вниз, даю расстояться 40 минут, смазываю яйцом и выпекаю при 220 градусах до уверенного румянца — примерно 35–40 минут. Горячие пирожки накрываю полотенцем на несколько минут, чтобы корочка стала нежной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат ошеломил: мякиш получился слоистым и воздушным, как дорогая итальянская фокачча, а капуста с яйцом превратились в нежнейший крем. Когда я разломил первую «лодочку», из нее пошел густой, сладковатый дух томленых овощей. Рекомендую перед подачей смазать горячие пирожки растопленным сливочным маслом — корочка станет глянцевой и перестанет трескаться.

Проверено редакцией
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