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06 августа 2026 в 08:05

Огурцы быстрые «закусочные» к шашлыку и любому мясу — вкусный маринад, готовится за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Как только начинается сезон огурцов, этот рецепт готовлю одним из первых. Пока жарится шашлык или запекается мясо, закуска уже успевает промариноваться. Огурцы остаются хрустящими, чеснок придает пикантность, зернистая горчица делает вкус интереснее, а мед добавляет легкую сладость, которая отлично сочетается с кислинкой уксуса. Получается настолько вкусно, что миска пустеет быстрее, чем снимается первая партия мяса с мангала.

Для приготовления вам понадобится: свежие огурцы — 1 кг, чеснок — 6 зубчиков, свежий укроп — небольшой пучок, зернистая горчица — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., уксус 9% — 4 ч. л., растительное масло — 50 мл, соль — 2 ч. л. (или по вкусу), красный острый перец — по вкусу.

Огурцы нарежьте крупными кружочками или брусочками, переложите в миску. Добавьте мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. Отдельно смешайте зернистую горчицу, мед, уксус, растительное масло, соль и острый перец до однородности.

Полейте маринадом огурцы, аккуратно перемешайте и оставьте на 20–30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо покрылся ароматным маринадом.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие огурцы к шашлыку, и они всегда заканчиваются раньше горячего. Кстати, если оставить закуску в холодильнике хотя бы на час, вкус становится еще ярче и насыщеннее. Шикарный рецепт!

Проверено редакцией
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уксус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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