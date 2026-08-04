Огурцы растут как на дрожжах: обычная зола помогает собрать урожай до холодов

Зола — одна из самых доступных и полезных подкормок для огурцов. Она помогает растениям формировать больше завязей, укрепляет их и делает урожай более щедрым. Главное — использовать ее правильно.

В древесной золе содержатся калий, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы, необходимые огурцам. При этом в ней нет хлора, поэтому такая подкормка подходит даже самым чувствительным растениям. Единственный элемент, которого не хватает золе, — азот, поэтому его при необходимости вносят отдельно.

Использовать золу можно двумя способами. Для сухой подкормки рассыпьте 100–150 г вокруг куста или на 1 кв. м грядки, затем полейте почву и слегка ее разрыхлите. Для жидкой подкормки разведите стакан золы в 10 л воды, оставьте на неделю и поливайте растения под корень по 2 л на куст раз в неделю.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что зольная подкормка помогает поддерживать огурцы в период активного плодоношения. Используйте только древесную золу без примесей пластика и окрашенной бумаги — такая подкормка принесет растениям только пользу.

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