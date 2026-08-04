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04 августа 2026 в 09:20

Огурцы растут как на дрожжах: обычная зола помогает собрать урожай до холодов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зола — одна из самых доступных и полезных подкормок для огурцов. Она помогает растениям формировать больше завязей, укрепляет их и делает урожай более щедрым. Главное — использовать ее правильно.

В древесной золе содержатся калий, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы, необходимые огурцам. При этом в ней нет хлора, поэтому такая подкормка подходит даже самым чувствительным растениям. Единственный элемент, которого не хватает золе, — азот, поэтому его при необходимости вносят отдельно.

Использовать золу можно двумя способами. Для сухой подкормки рассыпьте 100–150 г вокруг куста или на 1 кв. м грядки, затем полейте почву и слегка ее разрыхлите. Для жидкой подкормки разведите стакан золы в 10 л воды, оставьте на неделю и поливайте растения под корень по 2 л на куст раз в неделю.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что зольная подкормка помогает поддерживать огурцы в период активного плодоношения. Используйте только древесную золу без примесей пластика и окрашенной бумаги — такая подкормка принесет растениям только пользу.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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