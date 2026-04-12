Этот постный борщ — яркое доказательство, что и без мяса он может быть насыщенным и ароматным

Постный борщ — это вовсе не компромисс, а возможность создать настоящее кулинарное полотно из простых овощей и грибов.

Что понадобится

Капуста белокочанная — 250 г, картофель — 3 шт. (средние), свекла — 1 шт. (крупная), морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., шампиньоны — 200 г, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 4–5 ст. л., вода — 2–2,5 л, соль — 1 ст. л. + по вкусу, сахар — 1/2 ч. л., перец черный горошком — 3–4 шт., лавровый лист — 1–2 шт., чеснок — 2 зубчика, зелень укропа/петрушки — небольшой пучок.

Как я его готовлю

В кастрюлю наливаем воду и ставим на сильный огонь. Пока она закипает, шинкуем капусту средней соломкой, картофель очищаем и нарезаем брусочками.

В кипящую воду закладываем картофель, солим и варим около 10 минут на среднем огне. Затем добавляем капусту и готовим еще 5–7 минут до мягкости овощей.

Лук мелко режем, морковь и свеклу трем на крупной терке. В сковороде разогреваем 2–3 ст. л. масла, пассеруем лук до прозрачности, добавляем морковь, а через пару минут — свеклу.

Тушим под крышкой на медленном огне 5–7 минут, затем вводим томатную пасту, сахар и пару ложек бульона из кастрюли, прогреваем пару минут и снимаем с огня.

На второй сковороде в оставшемся масле на сильном огне обжариваем нарезанные ломтиками шампиньоны до испарения влаги и появления румянца (5–7 минут), солим и перчим по вкусу.

В кастрюлю с картофелем и капустой отправляем овощную зажарку и обжаренные грибы, добавляем лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и сразу выключаем нагрев. Заправляем борщ измельченной зеленью и давленым чесноком, накрываем крышкой и даем настояться 15–20 минут.