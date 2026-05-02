Вкуснее мяса: режу кабачки веером, макаю в муку и яйцо — жарю и подаю на ужин вместо отбивных

Кабачки по-новому — это блюдо, которое по вкусу напоминает нежное мясо, а готовится из простых овощей.

Кабачок, нарезанный веером, обжаренный в хрустящей панировке, получается сочным, ароматным и очень сытным. Идеально для ужина.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г муки, 2 яйца, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: кабачки очистите от кожуры. Нарежьте вдоль на полоски, не дорезая до конца, чтобы получился веер (верхняя часть держится вместе). Опустите кабачки в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, затем достаньте и обсушите.

Обмакните каждый кабачок в муку со всех сторон, затем во взбитые яйца со специями. На разогретую сковороду с маслом выложите кабачки веером. Обжарьте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

