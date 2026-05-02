02 мая 2026 в 14:00

Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском

МЧС Красноярска ликвидирует возгорание в районе Есауловской петли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В окрестностях Красноярска произошел пожар, в результате которого загорелись пять строений и сухая трава, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Изначально площадь возгорания оценивалась в 220 кв. м. Позже, по уточненным данным, площадь увеличилась до 225 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 14:50 по местному времени. К тушению были привлечены две единицы техники и шесть сотрудников МЧС. Позднее в ведомстве уточнили, что огонь также распространился на сухую растительность на площади около 10 гектаров. По состоянию на 15:31 (11:31 мск) пожар был локализован. В зоне возгорания находятся пять щитовых домиков и территория с сухой травой.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае горит 3,5 гектара леса на живописной Есауловской петле. По словам очевидцев, причиной пожара стали действия туристов, один из которых неудачно запустил два сигнальных файера, попавших в густую растительность. Огонь вспыхнул мгновенно, а туристы сразу скрылись с места происшествия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сырский «спалил» свое местоположение через Telegram
Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах
Россия не просит у Германии разрешения почтить память героев ВОВ
«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка
Путин подписал важный закон об ИИ в России
Россиян предупредили о маскировке мошенников в майские праздники
Звезда КВН погибла в страшном ДТП
Путин разрешил открыть казино еще в одном российском регионе
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд
Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео
Турция прикрыла «форточку» для российских товаров
«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе
Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»
Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер
В России придумали новый подход к подготовке вожатых
Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском
Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

