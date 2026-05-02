Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском МЧС Красноярска ликвидирует возгорание в районе Есауловской петли

В окрестностях Красноярска произошел пожар, в результате которого загорелись пять строений и сухая трава, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Изначально площадь возгорания оценивалась в 220 кв. м. Позже, по уточненным данным, площадь увеличилась до 225 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 14:50 по местному времени. К тушению были привлечены две единицы техники и шесть сотрудников МЧС. Позднее в ведомстве уточнили, что огонь также распространился на сухую растительность на площади около 10 гектаров. По состоянию на 15:31 (11:31 мск) пожар был локализован. В зоне возгорания находятся пять щитовых домиков и территория с сухой травой.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае горит 3,5 гектара леса на живописной Есауловской петле. По словам очевидцев, причиной пожара стали действия туристов, один из которых неудачно запустил два сигнальных файера, попавших в густую растительность. Огонь вспыхнул мгновенно, а туристы сразу скрылись с места происшествия.