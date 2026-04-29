29 апреля 2026 в 14:46

Баклажаны по-корейски: закуска для любого повода — и к ужину, и к шашлыкам, и к застолью

Фото: D-NEWS.ru
Баклажаны по-корейски — это пикантная, ароматная закуска, которая идеально подходит к ужину, шашлыкам и любому застолью.

Нежные баклажаны, начиненные острой морковью с чесноком и зеленью, пропитываются пряным маринадом и становятся невероятно вкусными.

Для приготовления понадобится: 4-5 небольших баклажанов, 2 моркови, пучок петрушки, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. уксуса (9%), 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, кориандр по вкусу.

Рецепт: у баклажанов сделайте надрезы крест-накрест, не дорезая до конца. Отварите в подсоленной воде 3-5 минут, откиньте на дуршлаг, остудите. Морковь натрите на терке для корейской моркови, петрушку мелко порубите, чеснок измельчите. Смешайте морковь, петрушку, чеснок, уксус, масло, сахар, соль, перец и кориандр.

Нафаршируйте полученной массой надрезы в баклажанах. Сложите баклажаны в миску, закройте крышкой. Оставьте мариноваться в холодильнике на ночь.

Ранее стало известно, как приготовить маринад для селедки, который полностью убирает вкус сырой рыбы.

Проверено редакцией
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой
Беру ветчину и превращаю в эффектные рулетики — 20 минут для бюджетной закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

