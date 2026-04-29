Баклажаны по-корейски: закуска для любого повода — и к ужину, и к шашлыкам, и к застолью

Баклажаны по-корейски: закуска для любого повода — и к ужину, и к шашлыкам, и к застолью

Баклажаны по-корейски — это пикантная, ароматная закуска, которая идеально подходит к ужину, шашлыкам и любому застолью.

Нежные баклажаны, начиненные острой морковью с чесноком и зеленью, пропитываются пряным маринадом и становятся невероятно вкусными.

Для приготовления понадобится: 4-5 небольших баклажанов, 2 моркови, пучок петрушки, 4 зубчика чеснока, 3 ст. л. уксуса (9%), 4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, кориандр по вкусу.

Рецепт: у баклажанов сделайте надрезы крест-накрест, не дорезая до конца. Отварите в подсоленной воде 3-5 минут, откиньте на дуршлаг, остудите. Морковь натрите на терке для корейской моркови, петрушку мелко порубите, чеснок измельчите. Смешайте морковь, петрушку, чеснок, уксус, масло, сахар, соль, перец и кориандр.

Нафаршируйте полученной массой надрезы в баклажанах. Сложите баклажаны в миску, закройте крышкой. Оставьте мариноваться в холодильнике на ночь.

