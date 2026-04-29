К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой

Беру творог, яйцо, муку и сахар — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю кружочки, обваливаю в сахаре и выпекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяные, нежные кружочки, которые получаются мягкими, рассыпчатыми и такими вкусными, что их невозможно съесть всего один.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные кружочки с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — мягкая, творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружочки стаканом. Обваляйте каждый кружочек в сахаре с обеих сторон. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек
Общество
Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек
Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Общество
Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Простая выпечка из апельсина и яиц. Нежный кекс к чаю — сочный, вкусный, с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Простая выпечка из апельсина и яиц. Нежный кекс к чаю — сочный, вкусный, с хрустящей сахарной корочкой
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Мария Левицкая
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

