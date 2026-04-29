К чаю пеку печенье из творога и муки — творожные «Монетки»: мягкие, рассыпчатые, с хрустящей сахарной корочкой

Беру творог, яйцо, муку и сахар — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю кружочки, обваливаю в сахаре и выпекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяные, нежные кружочки, которые получаются мягкими, рассыпчатыми и такими вкусными, что их невозможно съесть всего один.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, пышные кружочки с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — мягкая, творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружочки стаканом. Обваляйте каждый кружочек в сахаре с обеих сторон. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими.

