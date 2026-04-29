СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы

К тяжелым последствиям пожара в строящейся новостройке на севере Москвы привело отсутствие работающей автоматической пожарной сигнализации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Там отметили, что застройщик, технический заказчик и генподрядчик системно игнорировали требования пожарной безопасности, охраны труда и строительные нормы.

По данным следствия, возгорание стало возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм. При этом непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, — сообщили в ведомстве.

Причинами трагедии также называются складирование горючих материалов, а также размещение на одном из этажей около 20 бытовок из горючего материала без окон и вентиляции. Кроме того, одна из двух эвакуационных лестниц оказалась заблокирована, что помешало людям вовремя покинуть здание.

Следователи СК России допросили уже больше 70 свидетелей по уголовному делу о пожаре в строящемся доме в Москве, где погибли восемь человек. Правоохранители также провели пять обысков и шесть выемок.

Пожар произошел в здании, расположенном на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка, вблизи станции МЦД-2 Красный балтиец. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре. Ответственным был назначен руководитель ГСУ СК по Москве Дмитрий Беляев.