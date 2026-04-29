Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ Песков заявил, что беседа Путина и президента ОАЭ пока не запланирована

Разговора президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

Нет, пока нет, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что Россия рассчитывает на продолжение продуктивного, конструктивного и эффективного взаимодействия с ОАЭ, в том числе в рамках энергетического диалога. Он также указал на дружественные отношения Москвы и Абу-Даби.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания цен на нефть.