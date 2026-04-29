Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 16:08

Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ

Песков заявил, что беседа Путина и президента ОАЭ пока не запланирована

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разговора президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

Нет, пока нет, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля отметил, что Россия рассчитывает на продолжение продуктивного, конструктивного и эффективного взаимодействия с ОАЭ, в том числе в рамках энергетического диалога. Он также указал на дружественные отношения Москвы и Абу-Даби.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания цен на нефть.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
ОАЭ
ОПЕК+
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.