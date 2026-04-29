Силуанов предупредил о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК для России

Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Знание. Первые». Он отметил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК приведет к тому, что страна будет выходить на рынок с объемом нефти, который может произвести, передает РИА Новости.

Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть — низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа, — отметил Силуанов.

По словам министра, бюджет РФ в пятой чати зависит от нефтегазовых доходов. Понимание конъюнктуры мирового рынка углеводородов необходимо для сбалансированного бюджета, уточнил он.

Ранее Силуанов сообщил, что общий дефицит региональных бюджетов по итогам 2026 года ожидается на уровне чуть более 1,9 трлн рублей. По его словам, почти такая же сумма была и в прошлом году. Также министр назвал объем государственного долга российских регионов. Силуанов уточнил, что речь идет о сумме примерно 3,5 трлн рублей.