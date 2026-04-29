Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 12:02

Силуанов предупредил о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК для России

Силуанов: России нужно приготовиться к колебанию цен после выхода ОАЭ из ОПЕК

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Знание. Первые». Он отметил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК приведет к тому, что страна будет выходить на рынок с объемом нефти, который может произвести, передает РИА Новости.

Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть — низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа, — отметил Силуанов.

По словам министра, бюджет РФ в пятой чати зависит от нефтегазовых доходов. Понимание конъюнктуры мирового рынка углеводородов необходимо для сбалансированного бюджета, уточнил он.

Ранее Силуанов сообщил, что общий дефицит региональных бюджетов по итогам 2026 года ожидается на уровне чуть более 1,9 трлн рублей. По его словам, почти такая же сумма была и в прошлом году. Также министр назвал объем государственного долга российских регионов. Силуанов уточнил, что речь идет о сумме примерно 3,5 трлн рублей.

Власть
Юрий Трутнев
Минэкономразвития
анадырь
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.