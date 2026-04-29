Трутнев возмутился стоимостью яблок на Чукотке Трутнев попросил объяснить цену в 300 рублей за одно яблоко на Чукотке

Вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев потребовал объяснить, почему одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей с учетом принятого закона о северном завозе. По его словам, новый закон должен был способствовать снижению цен на продукты, однако реальная ситуация вызывает вопросы, передает РИА Новости.

Трутнев рассказал, что во время объезда объектов в регионе он зашел в один из местных магазинов. Там он обнаружил, что килограмм яблок продается по цене 1 тыс. рублей. Такая цена, по его собственному признанию, производит сильное впечатление.

Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость, — сказал Трутнев.

