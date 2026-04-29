Трутнев возмутился стоимостью яблок на Чукотке

Трутнев попросил объяснить цену в 300 рублей за одно яблоко на Чукотке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев потребовал объяснить, почему одно яблоко на Чукотке стоит 300 рублей с учетом принятого закона о северном завозе. По его словам, новый закон должен был способствовать снижению цен на продукты, однако реальная ситуация вызывает вопросы, передает РИА Новости.

Трутнев рассказал, что во время объезда объектов в регионе он зашел в один из местных магазинов. Там он обнаружил, что килограмм яблок продается по цене 1 тыс. рублей. Такая цена, по его собственному признанию, производит сильное впечатление.

Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость, — сказал Трутнев.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на яйца в России могут снизиться. По его словам, рыночные механизмы начали работать в отношении этого популярного продукта.

Прежде Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку ценообразования на социально значимые сорта хлеба. Ведомство поручило региональным управлениям изучить обоснованность цен, установленных производителями, и пообещало применить меры в случае выявления нарушений.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

