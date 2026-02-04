Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 21:24

«ФАС изучит»: в России проверят цены на хлеб

ФАС проверит цены на хлеб в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку ценообразования на востребованные виды хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в Telegram-канале ведомства. Региональным управлениям дано соответствующее поручение.

ФАС изучит ценообразование на наиболее востребованные виды хлеба. Служба направила соответствующее поручение в территориальные управления, — уточнили в службе.

В ведомстве рассказали, что в ФАС изучат обоснованность цен, которые установили региональные участники рынка. В службе заявили, что в случае необходимости применят антимонопольные меры.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении «Дымовского колбасного производства» после жалобы АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Причина — спор за бренд «Праздничная». Он использовался Останкинским комбинатом с 2001 года, но в 2022 году права на товарный знак получила компания «Дымов».

Также ФАС проверит данные о возможном росте тарифов на услуги связи. До этого ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года.

