Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 20:41

ФАС заинтересовало повышение цен на связь и интернет

ФАС России проверит повышение тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба проверит данные о возможном росте тарифов на услуги связи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Немногим ранее ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года.

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, — сообщили там.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что плата за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году увеличится для россиян в два этапа. Первый рост произойдет уже 1 января и станет прямым следствием повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Однако основной и самый ощутимый для граждан рост запланирован на 1 октября 2026 года, отметил он.

До этого появилась информация, что часть продуктовой корзины россиян заметно подешевела в преддверии Нового года, несмотря на сохраняющуюся инфляцию. Из 25 основных позиций продуктовой корзины за год подешевели 16 наименований, включая сливочное масло и яйца.

