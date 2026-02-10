Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:48

Госдума в первом чтении приняла новые меры против кибермошенников

Госдума поддержала законопроект о маркировке всех международных звонков в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 февраля, приняли в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи маркировать все входящие международные вызовы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Эта мера вошла в часть второго пакета инициатив по противодействию кибермошенничеству.

Согласно проекту, операторы должны будут помечать специальным индикатором все звонки из-за рубежа, поступающие их клиентам, при наличии технической возможности. Более того, компании связи обяжут по умолчанию блокировать такие вызовы.

Международные звонки смогут поступать только тем абонентам, которые заранее дали на это свое согласие. Авторы инициативы полагают, что эта мера создаст серьезное препятствие для мошенников, которые массово используют иностранные номера для обмана россиян.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, вводящий правила оформления так называемых детских SIM-карт. Согласно документу, родители должны будут информировать оператора связи, если передают свою SIM-карту ребенку.

Госдума
законопроекты
мошенничество
операторы
мобильная связь
