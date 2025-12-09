ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:31

Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году

Эксперт по ЖКХ Бондарь: тарифы вырастут в два этапа с 1 января и 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Плата за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году увеличится для россиян в два этапа. Первый рост произойдет уже 1 января и станет прямым следствием повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако основной и самый ощутимый для граждан рост запланирован на 1 октября 2026 года, отметил он.

После новогодних праздников, с 1 января, цифры в квитанциях могут подрасти примерно до 1,7%. Это, по сути, не совсем индексация ЖКХ в привычном понимании, а следствие налоговых перемен. Поскольку НДС в стране поднимают с 20% до 22%, ресурсные компании вынуждены учитывать изменения, о чем предупреждала антимонопольная служба. А с 1 октября планируется основной и, пожалуй, самый ощутимый рост. В зависимости от региона проживания, тарифы могут увеличить в диапазоне от 8% до 22%, — сказал Бондарь.

Эксперт допустил, что с учетом двухэтапной индексации итоговая переплата за год по ЖКУ может превысить первоначальные прогнозы. Например, для жителей столицы суммарный рост может приблизиться к 17%, а в некоторых краях перешагнуть отметку в 20%, отметил Бондарь.

Ранее Федеральная антимонопольная служба представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года. До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.

ЖКХ
ЖКУ
тарифы
повышение
коммунальные услуги
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
В Подмосковье начался прием заявок на ежегодную губернаторскую премию
«Нет сомнений»: Трамп ответил, чья переговорная позиция сильнее
Лавров раскрыл, что он планирует обсудить с Сийярто
Трамп сделал важное заявление по выборам президента на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.