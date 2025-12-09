Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году Эксперт по ЖКХ Бондарь: тарифы вырастут в два этапа с 1 января и 1 октября

Плата за жилищно-коммунальные услуги в 2026 году увеличится для россиян в два этапа. Первый рост произойдет уже 1 января и станет прямым следствием повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако основной и самый ощутимый для граждан рост запланирован на 1 октября 2026 года, отметил он.

После новогодних праздников, с 1 января, цифры в квитанциях могут подрасти примерно до 1,7%. Это, по сути, не совсем индексация ЖКХ в привычном понимании, а следствие налоговых перемен. Поскольку НДС в стране поднимают с 20% до 22%, ресурсные компании вынуждены учитывать изменения, о чем предупреждала антимонопольная служба. А с 1 октября планируется основной и, пожалуй, самый ощутимый рост. В зависимости от региона проживания, тарифы могут увеличить в диапазоне от 8% до 22%, — сказал Бондарь.

Эксперт допустил, что с учетом двухэтапной индексации итоговая переплата за год по ЖКУ может превысить первоначальные прогнозы. Например, для жителей столицы суммарный рост может приблизиться к 17%, а в некоторых краях перешагнуть отметку в 20%, отметил Бондарь.

Ранее Федеральная антимонопольная служба представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года. До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.