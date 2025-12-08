ФАС изменила график повышения тарифов на электроэнергию ФАС утвердила коридоры тарифов на электроэнергию для регионов на 2026 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года, передает «Российская газета». До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.

Однако повышение НДС приведет к небольшому удорожанию с начала года, говорится в материале. Новые расчеты включают минимальный и максимальный пределы стоимости для каждого субъекта страны.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2026 года в России вдвое увеличится повышающий коэффициент для расчета стоимости холодной воды для потребителей, не установивших счетчики. Он возрастет с прежнего значения 1,5 до трех.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что заморозка тарифов на услуги ЖКХ может привести к полному прекращению водоснабжения, отопления и электроснабжения в стране через два-три года. По ее словам, такая ситуация возможна из-за острой необходимости в модернизации коммунальной инфраструктуры.