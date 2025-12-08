ФАС изменила график повышения тарифов на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года, передает «Российская газета». До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.
Однако повышение НДС приведет к небольшому удорожанию с начала года, говорится в материале. Новые расчеты включают минимальный и максимальный пределы стоимости для каждого субъекта страны.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2026 года в России вдвое увеличится повышающий коэффициент для расчета стоимости холодной воды для потребителей, не установивших счетчики. Он возрастет с прежнего значения 1,5 до трех.
Кроме того, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что заморозка тарифов на услуги ЖКХ может привести к полному прекращению водоснабжения, отопления и электроснабжения в стране через два-три года. По ее словам, такая ситуация возможна из-за острой необходимости в модернизации коммунальной инфраструктуры.