Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 21:16

Раскрыто число призывников в 2026 году

Путин подписал указ о призыве в армию 261 тыс. человек в следующем году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году на службу в армию будет призвана 261 тыс. новобранцев, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте сказано, что речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе.

Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 261 тыс. человек, — сказано в документе.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30 штук. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, таких как операторы БПЛА и наземной робототехники.

До этого в Минобороны рассказали, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты. Это стало возможным благодаря запуску единого реестра.

указы
Владимир Путин
призывники
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию
«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина
Путин сообщил Трампу о пересмотре ряда договоренностей по Украине
Раскрыто число призывников в 2026 году
Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на атаку дронов
Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП
Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина
Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.