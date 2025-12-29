Раскрыто число призывников в 2026 году Путин подписал указ о призыве в армию 261 тыс. человек в следующем году

В 2026 году на службу в армию будет призвана 261 тыс. новобранцев, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте сказано, что речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе.

Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 261 тыс. человек, — сказано в документе.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30 штук. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, таких как операторы БПЛА и наземной робототехники.

До этого в Минобороны рассказали, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты. Это стало возможным благодаря запуску единого реестра.