Названо число россиян, получивших отсрочку от осеннего призыва онлайн Минобороны РФ: более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва онлайн

Более 550 тыс. россиян получили отсрочку от осеннего призыва онлайн, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что это стало возможным благодаря запуску Единого реестра призывников.

Единый реестр <…> подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу <…> более 550 тыс. граждан, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснулись призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. При этом в остальных субъектах РФ сохранилась практика вручения как бумажных, так и электронных документов.

Осенний призывной период, установленный указом президента России Владимира Путина, продлился с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Планировалось, что на военную службу будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.