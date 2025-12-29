Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:14

Названо число россиян, получивших отсрочку от осеннего призыва онлайн

Минобороны РФ: более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва онлайн

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 550 тыс. россиян получили отсрочку от осеннего призыва онлайн, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что это стало возможным благодаря запуску Единого реестра призывников.

Единый реестр <…> подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу <…> более 550 тыс. граждан, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток. Нововведение коснулись призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. При этом в остальных субъектах РФ сохранилась практика вручения как бумажных, так и электронных документов.

Осенний призывной период, установленный указом президента России Владимира Путина, продлился с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Планировалось, что на военную службу будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Россия
Минобороны РФ
отсрочки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.