В Генштабе рассказали, в каких регионах повестки будут только электронными

Осенний призыв 2025 года в четырех регионах России пройдет с использованием электронных повесток, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Нововведение коснется призывников Москвы, Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей, пишет газета «Красная звезда».

Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном формате, — указано в сообщении.

При этом в остальных субъектах Российской Федерации сохранится практика вручения как бумажных, так и электронных документов. Информация о направленных повестках будет поступать в общедоступный реестр, где через семь дней после размещения она считается официально доставленной гражданину.

Осенний призывной период, установленный указом президента Владимира Путина, продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Планируется, что на военную службу будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее сообщалось, что осенний призыв в ВС РФ будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Уважительными причинами неявки по повестке считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником, похороны близкого и чрезвычайные обстоятельства.

