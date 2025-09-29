Рекордный призыв? Кого «забреют» в ВС РФ в 2025 году, электронные повестки

Рекордный призыв? Кого «забреют» в ВС РФ в 2025 году, электронные повестки

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на срочную службу в ВС РФ. Почему этот призыв называют рекордным и последним, как будут работать электронные повестки, что изменится в следующем году?

Сколько срочников призовут в 2025 году

Президент России подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Призыв пройдет в стандартные сроки, с 1 октября по 31 декабря. Срок службы в ВС РФ по призыву составит 12 месяцев.

СМИ назвали нынешний осенний призыв «рекордным»: осенью 2025 года планируется призвать на службу 135 тыс. человек. Это самый большой призыв за последние 10 лет. Так, в 2024 году осенью в армию призвали 133 тыс. человек. При этом в ходе весеннего призыва набирают гораздо больше: так, весной 2025 года на службу призвали 160 тыс. человек (это рекордное количество с 2011 года), весной 2024-го — 150 тыс., весной 2023-го — 147 тыс.

«Сейчас опять начнется вой из-за Днепра: „Кремль объявил мобилизацию!!!“ И так каждый раз, два раза в год. Хотя юридически еще прошлая мобилизация у нас не закончена», — иронизирует Telegram-канал «Хроники Гераней».

Военнослужащие, чей срок службы истек, будут уволены в запас. При этом пока нет никакой новой информации о сроке службы мобилизованных в 2022 году.

«Сохраняются два действенных режима: добровольцы с 2022-го и мобилизованные осенью 2022-го ходят все в отпуск по расписанию, а потом обратно», — констатирует Telegram-канал Win/Win.

Как будут работать электронные повестки

Осенний призыв в ВС РФ будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». В рамках новой системы призывники могут получать как бумажные, так и электронные повестки, а призывные комиссии смогут предоставлять отдельные виды отсрочек на военную службу без личной явки призывников. Уважительными причинами неявки по повестке считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником, похороны близкого и чрезвычайные обстоятельства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский подчеркнул, что бумажные повестки будут применяться наравне с электронными. Электронные уведомления поступят в личный кабинет призывника на «Госуслугах». В случае неявки по электронной повестке через 20 дней вводятся временные ограничения, в том числе запрет на кредиты, управление и регистрацию автомобиля, распоряжение имуществом и регистрацию ИП. При неоднократном уклонении возможно возбуждение уголовного дела по ст. 328 УК РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули: все срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу на территории России и не будут привлечены к СВО. Часть призывников после «учебки» отправятся в тыловые войска, научные роты, а перспективные спортсмены — в спортивные роты.

Почему осенний призыв 2025 года станет последним

СМИ отмечают, что осенний призыв 2025 года может стать последним в России: уже в 2026 году может заработать система «круглогодичного призыва», когда призывные мероприятия будут проводиться с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — весна и осень (с исключениями для районов Крайнего Севера).

Один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что круглогодичный призыв нужен для того, чтобы «прекратить суету» и позволить призывникам спокойно проходить медкомиссии (и при необходимости обжаловать их через суд, отмечают адвокаты).

Читайте также:

ВС РФ взяли Шандриголово: как идет наступление в ДНР, что в Купянске

Разнесли подстанцию в Конотопе: удары по Украине 29 сентября, что известно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 сентября: где сбои в РФ