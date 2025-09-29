Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 29 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Пермском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение, можно ли вернуть плату за тариф?

Где в России не работает мобильный интернет 29 сентября

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», о проблемах с мобильным интернетом пишут из десятка регионов — больше всего жалоб за сутки приходится на МТС. Пользователи утверждают, что не могут воспользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами и загрузить приложения.

Больше всего обращений от абонентов данного оператора отмечено в Москве — 37%, далее следуют Пермский край — 16%, Якутия, Челябинская, Свердловская, Московская области — по 11%, Тюмень — 5%.

«МТС — нет связи и интернета», «Нет мобильной связи МТС, Тюмень», «Сызрань — нет мобильной связи», «МТС в Омске не работает», — жалуются пользователи.

Согласно статистике сайта Downdetector.su, за сутки на МТС поступили 566 жалоб, за последний час — 28.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», МТС и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступают из Москвы, Новосибирской области, Татарстана, Краснодарского края, Забайкалья, Томской, Омской областей, Санкт-Петербурга.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 29 сентября

Мобильный интернет отключают в российских регионах на фоне угрозы атаки БПЛА. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры. Губернаторы регионов зачастую предупреждают о предстоящих ограничениях.

Так, накануне глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на территории региона возможно понижение качества мобильной сети в связи с воздушной опасностью.

Интернет начинает работать в штатном режиме сразу после отмены угрозы атаки БПЛА. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующие меры полностью оправданы.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

Несмотря на ограничения, ряд сервисов остаются доступными: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Перечень не конечный и будет пополняться на регулярной основе.

Мачта базовой станции сотовой связи Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли возместить плату за тариф при отключении интернета

На текущий момент особого механизма возмещения платы за отключение интернета на фоне угрозы атаки БПЛА не существует. Пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть инициативу о введении автоматического возмещения платы за мобильную связь при массовых отключениях интернета или голосовой связи.

Если инициатива будет поддержана, возмещение средств будет производиться в беззаявительном порядке на основании сетевых журналов оператора и данных уполномоченных регуляторных органов.

