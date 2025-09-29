Купянская мясорубка и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 29 сентября

ВС РФ полностью освободили юг Донецкой Народной Республики, сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 сентября?

ВС РФ освободили весь юг ДНР

«Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — сказал Иванов.

Боец в ходе штурма опорника ВСУ в одиночку одолел четырех противников

Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что Бобрик руководил операцией и смог провести российских бойцов с тыла.

«Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа», — говорится в публикации.

Штурмовая группа, как уточняется, успешно зачистила опорный пункт и уничтожила десять украинских военных, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотным и слаженным действиям обошлась без потерь, отметили в ведомстве.

Девять офицеров НАТО «перемололо» в купянской мясорубке

Девять офицеров из стран НАТО ликвидированы в Харьковской области, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале. Он отметил, что на Западе таких военных приписывают к волонтерам.

«В ад отправлены офицеры НАТО», — отметил Шурыгин.

По словам военэксперта, наемники погибли на Купянском направлении. Все иностранные военнослужащие служили в рядах Интернационального легиона. Они являлись гражданами США, Нидерландов, Франции, Польши, Швеции, Италии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Назван возможный срок освобождения Купянска

Россия может освободить городскую застройку Купянска до конца года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он подчеркнул, что сейчас Украина нацелена на попытки атаковать российское приграничье, в частности Курскую область, с целью показать президенту США Дональду Трампу якобы свою силу. Кнутов предположил, что армии РФ придется учитывать это при планировании наступательных операций.

«Украина сейчас пытается пробиться в районе Сумской области и ищет слабые места с целью пробиться к нам в Курскую область, захватить какие-то территории, чтобы отрапортовать тому же Трампу: „Мы сильные, мы можем вернуть границы 1991 года, вот вам подтверждение“. Они даже сняли свои резервы с Красноармейска и перебросили в сторону Курска. Поэтому нам тоже сейчас придется маневрировать нашими ресурсами. Может быть, где-то усиливать оборону, а где-то наоборот — усиливать натиск. Но я думаю, что основная часть Купянска будет освобождена [до конца года]. Я веду речь о городской застройке, не о частном секторе, а именно о городской застройке», ― объяснил Кнутов.

