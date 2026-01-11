Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 10:10

Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут

Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете простое и полезное блюдо для похудения, обратите внимание на брокколи с тофу. Это отличный вариант низкокалорийного второго, который легко приготовить дома и который докажет, что питаться правильно можно с удовольствием!

Возьмите: 300 г брокколи, 200 г тофу, 1 ст. л. оливкового масла, 1 дольку чеснока, 1 ст. л. соевого соуса, а также соль и перец по вкусу.

Нарубите тофу кубиками и жарьте на масле до румяной корочки на масле. Отварите брокколи до готовности, соедините с тофу, введите измельченный чеснок и соевый соус. Все перемешайте и потушите пару минут. Такое низкокалорийное второе прекрасно насытит и порадует ярким вкусом.

Ешьте с пользой для здоровья и фигуры!

Ранее мы поделились рецептом баклажанов с тофу для похудения.

Читайте также
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Семья и жизнь
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Вкусная закуска на сочельник: аппетитные баклажаны с тофу за 20 минут
Семья и жизнь
Вкусная закуска на сочельник: аппетитные баклажаны с тофу за 20 минут
За неделю минус 3 кг: куриный суп — рецепт для похудения
Семья и жизнь
За неделю минус 3 кг: куриный суп — рецепт для похудения
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Здоровье/красота
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Нежные лодочки из творога и манки. Быстрее, чем пирог! С хрустящей сахарной корочкой и ягодным соусом
Общество
Нежные лодочки из творога и манки. Быстрее, чем пирог! С хрустящей сахарной корочкой и ягодным соусом
диеты
тофу
похудение
здоровье
рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генконсульство на Пхукете прокомментировало гибель россиянки
Раскрыто, могут ли передать квартиру в отсутствие Долиной
В Красноярском крае назвали точное место пропажи Усольцевых
Страна ЕС отказала Киеву в военной помощи
Несколько петербуржцев остались без «колес» из-за пожара
Российский хоккеист вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ
Названы главные тенденции туристического рынка России в 2026 году
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии
В Европе обеспокоены молчанием НАТО на фоне слов Трампа о Гренландии
Юрист раскрыл, имела ли Долина право уехать за границу
Глава «банды амазонок» задолжала потерпевшим круглую сумму
Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров удобрений в США
Жителей Сент-Луиса попросили держать ухо востро из-за неуловимых обезьян
Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут
Зеленского обвинили в безумных экспериментах над киевлянами
Уход иностранных брендов дал скачок российскому fashion-рынку
«Делали вид»: в Швейцарии раскрыли, как лидеры ЕС загнали себя в тупик
Ирина Шейк снялась в прозрачной простыне для легендарного фотокалендаря
СК не смог выйти на связь с сыном и экс-женой Усольцева
Немцы стали задумываться о переезде в поисках лучшей жизни
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.