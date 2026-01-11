Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут

Если вы ищете простое и полезное блюдо для похудения, обратите внимание на брокколи с тофу. Это отличный вариант низкокалорийного второго, который легко приготовить дома и который докажет, что питаться правильно можно с удовольствием!

Возьмите: 300 г брокколи, 200 г тофу, 1 ст. л. оливкового масла, 1 дольку чеснока, 1 ст. л. соевого соуса, а также соль и перец по вкусу.

Нарубите тофу кубиками и жарьте на масле до румяной корочки на масле. Отварите брокколи до готовности, соедините с тофу, введите измельченный чеснок и соевый соус. Все перемешайте и потушите пару минут. Такое низкокалорийное второе прекрасно насытит и порадует ярким вкусом.

Ешьте с пользой для здоровья и фигуры!

