Постное суфле с манго: веганский десерт мечты

В дни говения так хочется сладкого, но без запрещенных продуктов! Постное суфле без яиц и молока — спасение для сладкоежек. Оно легкое в приготовлении, низкокалорийное и ароматное.

Возьмите 1 спелое манго, 200 мл миндального молока, 2 ч. л. агар-агара, 40 г кленового сиропа, 100 г киви и мяту. Подогрейте миндальное молоко с агар-агаром на слабом огне, помешивая до растворения, варите 2 минуты. Очистите манго и киви, пюрируйте блендером с сиропом. Соедините фруктовую массу с молочной смесью. Разлейте по стаканам, украсьте мятой и поставьте в холодильник на 45 минут. Это постное суфле с тропическим акцентом: всего 110 ккал и полно витаминов.

Ранее мы поделились рецептом постного десерта с кокосовой стружкой.