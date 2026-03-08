Удивите ее постным десертом: легкий хит для мужчин

Хотите порадовать любимую в пост, но не любите сложные рецепты? Постный десерт — это ваш вариант: легкий, вкусный и без лишних калорий. Готовится за полчаса, а выглядит как из кондитерской.

Возьмите 2 банана, 200 г овсяных хлопьев, 100 г фиников (замочите в теплой воде), горсть изюма и 2 ст. л. какао. Пюрируйте бананы и финики в блендере, соедините с хлопьями, изюмом и какао. Слепите шарики величиной с грецкий орешек, посыпьте стружкой кокоса. Выложите на противень и запекайте 10 минут при 180 градусах. Получится 15–20 штук — идеальный постный десерт для двоих.

Попробуй этот постный десерт сегодня — она улыбнется, а ты почувствуешь себя шеф-поваром. Низкокалорийно (около 120 ккал на 100 г), без сахара и жира. Удачи в кулинарной романтике!

