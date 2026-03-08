Зимняя Олимпиада — 2026
Подсела в Великий пост на голубцы с рисом и грибами: нежные, сочные, в томатном соусе

Фото: D-NEWS.ru
Подсела в Великий пост на голубцы с рисом и грибами в томатном соусе. Это сытное и ароматное блюдо, которое ничуть не уступает классическим мясным голубцам, а по нежности и сочности даже превосходит их.

Капустные листья, томленые в томатном соусе, становятся мягкими, а начинка из риса с обжаренными грибами, луком и морковью получается настолько вкусной, что пальчики оближешь.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 кочан капусты, 1 стакан риса, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 моркови, 3-4 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, зелень, растительное масло.

Как приготовить

Рис отварите до полуготовности. Лук и грибы нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, жарьте до готовности. Смешайте с рисом, посолите, поперчите. Кочан капусты разберите на листья, отварив их в кипятке 2-3 минуты. На каждый лист выложите начинку и заверните голубцы. Выложите голубцы в кастрюлю. Для соуса разведите томатную пасту в 0,5 л воды, добавьте соль, перец, лавровый лист. Залейте голубцы соусом, доведите до кипения и тушите на медленном огне под крышкой 40-50 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из квашеной капусты — не рецепт, а находка в Великий пост.

Проверено редакцией
Великий пост
голубцы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
