Меняю обычную капусту на пекинскую и голубцы чуть ли не сами заворачиваются: готовить просто

Меняю обычную капусту на пекинскую и голубцы чуть ли не сами заворачиваются: готовить просто

Меняю обычную капусту на пекинскую и голубцы чуть ли не сами заворачиваются! Готовить по этому рецепту просто и в удовольствие. Мягкие листья пекинки не требуют варки, легко сворачиваются и сохраняют форму при тушении.

Для приготовления понадобится: 1 кочан пекинской капусты, 500 г фарша, 100 г риса (отварного до полуготовности), 1 луковица (мелко рубленая и обжаренная), соль, перец, специи. Для соуса: 500 мл воды, 2 ст. л. томатной пасты, 1 лавровый лист, соль, перец.

Рецепт: разберите капусту на отдельные листья, жесткое белое основание слегка отбейте молоточком или срежьте ножом, чтобы лист стал тоньше. Фарш смешайте с отварным рисом, обжаренным луком, солью и перцем. На каждый лист выложите порцию начинки у основания и сверните плотной трубочкой. Выложите голубцы в кастрюлю плотными рядами. В отдельной миске смешайте воду с томатной пастой, солью и перцем, залейте голубцы так, чтобы жидкость почти покрывала их. Добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-50 минут. В конце можно добавить сметану в соус для нежности.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящий куриный шницель в сырном кляре в духовке.