12 февраля 2026 в 18:46

Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре: рецепт нежного, хрустящего шницеля

Фото: D-NEWS.ru
Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре! Так получает нежное мясо с аппетитной панировкой без лишнего мяса. Этот рецепт нежного шницеля с хрустящей корочкой — мастхэв для ужинов.

В процессе запекания яйцо, соединяясь с сырно-сухарной смесью, создает плотную, равномерную и невероятно хрустящую оболочку, которая защищает мясо от пересыхания.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 1-2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 70 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка или другие специи по вкусу, растительное масло для смазывания противня.

Куриные грудки разрежьте вдоль пополам, чтобы получить 4 тонких филе. Каждый кусок отбейте до толщины около 1 см. Посолите и поперчите. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с панировочными сухарями и специями. Яйца взбейте вилкой в глубокой тарелке. Разогрейте духовку до 200°C. Каждый отбивной пласт последовательно обмакните: сначала в яйцо, затем в сырно-сухарную смесь, плотно прижимая панировку. Выложите шницели на противень. Запекайте 15-20 минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и запекайте еще 5-10 минут.

