01 февраля 2026 в 18:32

Подаю не просто шницель, а праздник: с долькой лимона, клюквенным соусом и печеной картошкой

Фото: D-NEWS.ru
Подаю не просто шницель, а праздник: с долькой лимона, клюквенным соусом и картофельным салатом. Беру тонкую свиную вырезку, панировочные сухари и создаю хрустящее чудо на сковороде за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, но эффектного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: идеально ровная золотистая корочка с пузырьками, хрустящая как чипсы, и внутри — нежнейшее, сочное мясо. Игра контрастов и текстур!

Для приготовления вам понадобится: 4 тонких свиных эскалопа (примерно по 100 г), соль, перец, 3 ст. л. муки, 1 яйцо, 5 ст. л. панировочных сухарей, растительное масло для жарки. Мясо слегка отбейте, посолите и поперчите. Обваляйте каждый эскалоп последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях, хорошо прижимая. Разогрейте в сковороде масло слоем около 0,5 см. Жарьте шницели по 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки. Подавайте сразу с долькой лимона, клюквенным соусом и картофельным салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

