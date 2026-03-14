Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен

Беру цветную капусту, плавленый сыр и картофель — и варю нежнейший суп-пюре, который получается таким кремовым и ароматным, что домашние всегда просят добавки. Получается обалденная вкуснятина: густой, бархатистый суп с мягкими кусочками овощей, который буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. Он такой вкусный, что даже те, кто не любит цветную капусту, просят еще.

Для приготовления вам понадобится: 500 г цветной капусты, 2 шт. картофеля, 1 шт. луковицы, 1 шт. моркови, 200 г плавленого сыра (типа «Дружба»), 1,5 литра воды или овощного бульона, 2 столовые ложки растительного масла, соль и черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи.

Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на соцветия. В кипящую воду или бульон добавьте картофель и варите 10 минут. Затем добавьте обжаренные овощи и цветную капусту, варите еще 10–15 минут до мягкости.

Добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр, перемешайте до полного растворения. Снимите с огня, немного остудите и пробейте блендером до однородной кремовой консистенции. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

