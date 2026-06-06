В детстве бил крапиву палкой, а теперь нарезаю и в кастрюлю — гороховый суп становится невероятным

В детстве бил крапиву палкой, а теперь нарезаю и в кастрюлю — гороховый суп становится невероятным

Зеленый горошек из банки, крапива с огорода и шпинат — этот суп просто создан для гильдии ленивых гурманов. Присоединяйтесь и точно не разочаруетесь.

Ингредиенты

Зеленый горошек консервированный — 400 г, крапива свежая — 100 г, шпинат свежий — 100 г, сливки 20% — 200 мл, сыр маскарпоне — 50 г, вода — 200 мл, соль — по вкусу, хлеб белый — 4 ломтика, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала надеваю перчатки и рублю крапиву со шпинатом крупно — без жалости, грубые стебли в топку. Кидаю зелень в кастрюлю, заливаю стаканом воды, довожу до кипения. Как только зелень осела, добавляю горошек без жидкости — он уже мягкий, варить не надо.

Варю все вместе пару минут, вливаю сливки, прогреваю еще минуту и снимаю с огня. Пюрирую блендером до гладкого состояния. Возвращаю суп на огонь, добавляю маскарпоне, мешаю, пока сыр не растает. Солю, разливаю по мискам, рядом кладу гренки — хлеб натер чесноком, нарезал брусочками и обжарил до хруста.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура оказалась невероятно бархатистой, сливки с маскарпоне сделали свое дело — ни горечи, ни травянистости. Я добавил щепотку мускатного ореха, и гости реально подумали, что я заказал это в ресторане. Советую подавать с гренками из ржаного хлеба — идеально.