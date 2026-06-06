Мисо-суп из ресторана? Забудь, теперь ты шеф — вот рецепт азиатского шедевра

Мисо-суп из ресторана? Забудь, теперь ты шеф — вот рецепт азиатского шедевра

Первое, что я сварил после подписки на азиатские маркетплейсы, — этот мисо. С тех пор он в моем топе быстрых ужинов.

Ингредиенты

Вода — 800 мл, бульон даси (гранулы) — 2 ч. л., лук-порей — 1 шт., грибы шиитаке — 150 г, масло растительное — 1 ст. л., водоросли вакаме (сухие) — 10 г, соевый соус — 2 ст. л., мирин — 1 ст. л., тофу (шелковый) — 200 г, лук зеленый — 2–3 пера, семена кунжута черные — 1 ст. л., мисо-паста — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала растворяю гранулы даси в горячей воде — это база. Пока бульон настаивается, обжариваю на масле лук-порей полукольцами и шиитаке пластинами, минут 7, до аромата. Заливаю даси, кидаю вакаме, варю 10 минут. В конце ввожу соевый и мирин.

Тофу режу кубиками, раскладываю прямо в миски. Мисо-пасту смешиваю с полстакана горячего бульона, выливаю в кастрюлю, выключаю огонь. Разливаю суп по мискам с тофу, посыпаю зеленым луком и кунжутом. Подаю сразу — остывать не даю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Больше всего меня поразил контраст: шелковый тофу буквально тает во рту, а вакаме после замачивания становится упругим и нежным. Бульон получился насыщенным, с легкой сладостью от мирина и грибным послевкусием.

Советую подавать с кунжутом и зеленым луком — это добавляет свежести. И не храните суп дольше суток: тофу начинает крошиться, а водоросли киснут.