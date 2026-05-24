Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 16:00

Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие и полезные блюда, но устал от скучных гарниров. Никакой возни — просто отварил капусту, взбил с яйцами и сливками и запек.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле с бархатистой текстурой, золотистой корочкой и тонким сливочным вкусом. Цветная капуста делает его легким и полезным, а яйца и сливки — нежными и сытными. Идеально как гарнир к мясу или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г цветной капусты, 3 яйца, 100 мл сливок (20%), 50 г твердого сыра, соль, перец, мускатный орех.

Цветную капусту отварите до мягкости, слейте воду, пробейте блендером в пюре. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в пышную пену. Желтки смешайте с пюре, сливками, солью, перцем и мускатным орехом. Аккуратно вмешайте белки. Выложите массу в смазанную маслом форму, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это суфле из цветной капусты. Удивило то, что суфле получилось очень воздушным и совсем не чувствовалось капусты. Даже муж, который не любит овощи, съел две порции. Сырная корочка добавила аппетитности. Кстати, вместо сливок можно взять сметану — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для полезного ужина!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Гратен из цветной капусты вместо картофеля: легче, нежнее и в сто раз ароматнее
Общество
Гратен из цветной капусты вместо картофеля: легче, нежнее и в сто раз ароматнее
Семья сразу зауважала цветную капусту: готовим хрустяшки в кляре с соусом — вкусно до последней крошки
Общество
Семья сразу зауважала цветную капусту: готовим хрустяшки в кляре с соусом — вкусно до последней крошки
Вместо тяжелых пирожков — нежная запеканка: цветная капуста в сливках под сырной шапкой
Общество
Вместо тяжелых пирожков — нежная запеканка: цветная капуста в сливках под сырной шапкой
Заливаю молодую капусту заливкой из яиц, сыра и сливок — через 25 минут суфле из капусты готово: пышное, румяное и тает во рту
Общество
Заливаю молодую капусту заливкой из яиц, сыра и сливок — через 25 минут суфле из капусты готово: пышное, румяное и тает во рту
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
Общество
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
рецепты
цветная капуста
суфле
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра
Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева
«Все сходит с рук»: наглой выходке Зеленского нашли объяснение
Удар «Орешником», в Киеве взмолились о мире: новости СВО к вечеру 24 мая
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Назван предполагаемый виновник ДТП с участием Прудникова
Число пострадавших при ударе по Старобельску детей вновь возросло
Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком
Пострадавшего в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии
Россия осудила теракт на железной дороге в Пакистане
Лантратова встретилась с Пасечником в больнице в ЛНР
Иностранная пресса увидела живых свидетелей удара ВСУ по Старобельску
«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске
Греческий журналист назвал атаку в ЛНР попыткой уничтожения русского языка
В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки
Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике
Тела погибших в Старобельске детей отвезут в их родные муниципалитеты
«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске
Известный футболист попал в ДТП в Москве
Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.