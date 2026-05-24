Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие и полезные блюда, но устал от скучных гарниров. Никакой возни — просто отварил капусту, взбил с яйцами и сливками и запек.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле с бархатистой текстурой, золотистой корочкой и тонким сливочным вкусом. Цветная капуста делает его легким и полезным, а яйца и сливки — нежными и сытными. Идеально как гарнир к мясу или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 500 г цветной капусты, 3 яйца, 100 мл сливок (20%), 50 г твердого сыра, соль, перец, мускатный орех.

Цветную капусту отварите до мягкости, слейте воду, пробейте блендером в пюре. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в пышную пену. Желтки смешайте с пюре, сливками, солью, перцем и мускатным орехом. Аккуратно вмешайте белки. Выложите массу в смазанную маслом форму, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это суфле из цветной капусты. Удивило то, что суфле получилось очень воздушным и совсем не чувствовалось капусты. Даже муж, который не любит овощи, съел две порции. Сырная корочка добавила аппетитности. Кстати, вместо сливок можно взять сметану — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для полезного ужина!

