Гратен из цветной капусты вместо картофеля: легче, нежнее и в сто раз ароматнее

Гратен из цветной капусты вместо картофеля: легче, нежнее и в сто раз ароматнее

Беру цветную капусту, сливки и сыр и готовлю гратен, который стал топом у моих домашних. Вместо привычной картошки — нежные соцветия, которые запекаются под хрустящей сырной корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда, когда хочется сытного, но легкого. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сливочная капуста, которая буквально тает во рту, а сверху — румяная, хрустящая корочка из расплавленного сыра с чесночным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан цветной капусты, 200 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5–7 минут, откиньте на дуршлаг. Форму для запекания смажьте маслом, выложите капусту.

Сливки смешайте с измельченным чесноком, солью, перцем и мускатным орехом, залейте капусту. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 200 °С 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим — этот гратен исчезает быстрее, чем вы его достали из духовки.

