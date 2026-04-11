Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 17:35

Гратен из цветной капусты вместо картофеля: легче, нежнее и в сто раз ароматнее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру цветную капусту, сливки и сыр и готовлю гратен, который стал топом у моих домашних. Вместо привычной картошки — нежные соцветия, которые запекаются под хрустящей сырной корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда, когда хочется сытного, но легкого. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сливочная капуста, которая буквально тает во рту, а сверху — румяная, хрустящая корочка из расплавленного сыра с чесночным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан цветной капусты, 200 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5–7 минут, откиньте на дуршлаг. Форму для запекания смажьте маслом, выложите капусту.

Сливки смешайте с измельченным чесноком, солью, перцем и мускатным орехом, залейте капусту. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 200 °С 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим — этот гратен исчезает быстрее, чем вы его достали из духовки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
ужины
гратен
запеканки
цветная капуста
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спасибо Борису Джонсону»: МИД России о визите политика на позиции ВСУ
«Сербы будут благодарны»: Вучич поддержал Орбана перед выборами
Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей
Ирландец с топором «победил» американский военный самолет
Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Появились новые подробности с места взрыва на складе во Владикавказе
Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами
В Ираке избрали нового президента
В Госдуме объяснили появления артистов в провокационных образах
В храм Гроба Господня ворвались танцующие арабы
Находившийся три года в украинском плену военный позвонил матери
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Поезд столкнулся с автомобилем в Брянской области
Военэксперт ответил, откуда ВСУ ударили по Новой Каховке перед Пасхой
Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей
Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области
Бывший судья отсудил у аптеки 30 тыс. рублей из-за переплаты в 315 рублей
Трамп хотел выступить с публичным заявлением по Ирану
ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы
Мелания Трамп неожиданно оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.