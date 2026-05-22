Запекаю молодую капусту с картошкой и яйцом — необычный гратен в духовке за 40 минут: интереснее и сочнее классического

Этот рецепт появился у меня случайно, когда осталась половина молодой капусты и несколько картофелин. В итоге получился не просто овощной запеканочный вариант, а очень нежный, сочный гратен с золотистой корочкой и мягкой сливочной серединой.

Молодая капуста здесь работает идеально: во время запекания она становится сладковатой, мягкой и буквально пропитывает картошку соком. Яичная заливка соединяет все в единое нежное блюдо, а сверху появляется аппетитная румяная корочка. По текстуре получается что-то между гратеном, запеканкой и ленивым пирогом — сытно, но при этом совсем не тяжело.

Ингредиенты: молодая капуста — 500 г, картофель — 600 г, яйца — 3 штуки, сметана — 150 г, сыр — 120 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками. Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками с солью. В миске смешайте яйца, сметану, тертый сыр, измельченный чеснок, немного перца и щепотку мускатного ореха. Форму смажьте сливочным маслом. На дно выложите часть картофеля, затем слой капусты и немного заливки. Повторите слои еще раз, сверху распределите оставшийся сыр. Запекайте при 180 градусах около 35–40 минут, пока картофель не станет мягким, а верх не покроется золотистой корочкой.

Личный опыт: больше всего понравилось, как молодая капуста меняет вкус обычной картофельной запеканки — блюдо получается намного сочнее и нежнее. Главное — резать картофель действительно тонко, тогда все пропекается одновременно и не остается сыроватых слоев.