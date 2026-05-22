Мешаю молодую капусту с фаршем и рисом — капустные «ёжики» в духовке за 30 минут: сочно и быстро

Это один из самых удачных вариантов для тех, кто любит голубцы, но не хочет возиться с капустными листьями и долгой сборкой. Молодая капуста здесь делает всё проще: достаточно тонко её нашинковать, смешать с фаршем и рисом — и можно сразу отправлять в духовку.

Получаются очень сочные, мягкие «ёжики» с нежной капустной текстурой внутри и ароматным соусом, который пропитывает всё во время запекания. Молодая капуста становится сладковатой и буквально растворяется в фарше, а рис делает блюдо сытным, но не тяжёлым. За счёт соуса «ёжики» не пересыхают и остаются мягкими даже после разогрева.

Ингредиенты: молодая капуста — 350 г, фарш — 500 г, рис — 100 г, лук — 1 штука, чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 штука, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. ложка. Для соуса: сметана — 3 ст. ложки, томатная паста — 2 ст. ложки, вода — 250 мл.

Приготовление: рис заранее отварите до полуготовности и остудите. Молодую капусту очень тонко нашинкуйте и слегка помните руками. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте фарш, капусту, рис, лук, чеснок и яйцо. Добавьте соль, перец и паприку, затем хорошо перемешайте массу руками. Сформируйте круглые «ёжики» и выложите их в форму.

Для соуса смешайте сметану, томатную пасту и воду до однородности. Залейте «ёжики» так, чтобы соус почти доходил до середины. Запекайте около 30 минут при 190 градусах до румяной корочки.

Полезный совет: лучше взять длиннозерновой рис, он красивее смотрится в ежиках.

