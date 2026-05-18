Беру кабачки и фарш, и выходит шикарный ужин. Сочные мини-шашлычки в духовке

Беру кабачки и фарш, и выходит шикарный ужин. Сочные мини-шашлычки в духовке

Эти кабачковые шашлычки дома исчезают быстрее обычных котлет. Сочные кружочки кабачков, ароматный фарш с чесноком и аджикой, а сверху — расплавленный сыр с румяной корочкой.

Выглядит необычно, готовится просто, а вкус получается такой, будто это блюдо с летнего мангала.

Ингредиенты

Фарш (свинина + говядина) — 500–600 г, яйцо — 1 шт., аджика или томатная паста — 1 ст. ложка, луковица — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, молодые кабачки — 2–3 шт., соевый соус — 1–2 ст. ложки, сыр — 100 г, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Фарш переложить в миску, добавить яйцо, аджику, мелко нарезанные лук и чеснок. Посолить, поперчить и хорошо вымесить массу до плотности.

Молодые кабачки нарезать кружочками средней толщины. Слегка посолить, поперчить и сбрызнуть небольшим количеством соевого соуса.

На деревянные шпажки поочередно нанизать кабачки и небольшие лепешки из фарша. С обеих сторон оставить кружочки кабачков.

Каждый шашлычок завернуть в фольгу «конфеткой» и отправить в духовку примерно на 30 минут при 180 градусах. Затем аккуратно раскрыть фольгу, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на 5 минут, чтобы сверху появилась аппетитная корочка.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.