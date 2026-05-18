Салат с хрустящими запеченными кабачками и молодой капустой: едим всю весну и лето — и не надоедает

Как только появляются молодые кабачки и свежая капуста, готовлю этот салат снова и снова. Главный секрет здесь — хрустящие кубики кабачков, запеченные в сухарях, пармезане и специях до золотистой корочки.
Снизу получается нежный салат с молодой капустой, ветчиной и яйцами, а сверху — горячие ароматные кабачки. Сочетание просто идеальное.
Ингредиенты
Молодая капуста — 300 г, кабачок — 1 крупный, ветчина — 150 г, яйца — 3 шт., зеленый лук — небольшой пучок, панировочные сухари, крахмал — по 3-4 ст. ложки, пармезан — 40–50 г, паприка, сухой чеснок и черный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. ложки, йогурт или майонез — по вкусу, соль — по вкусу.
Приготовление:
Кабачок нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю панировочные сухари с тертым пармезаном, паприкой, сухим чесноком и перцем. Кабачки слегка сбрызгиваю маслом, обваливаю в ароматной смеси из пармезана, крахмала, специй и сухарей и выкладываю на противень. Запекаю при 200 градусах примерно 20–25 минут до румяной хрустящей корочки.
Пока кабачки готовятся, тонко шинкую молодую капусту, слегка подсаливаю и немного разминаю руками. Добавляю нарезанную ветчину, вареные яйца и зеленый лук. Заправляю йогуртом или майонезом — кому как больше нравится.
Салат раскладываю порционно по тарелкам, а сверху выкладываю горячие хрустящие кабачки.
