День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:12

Салат с хрустящими запеченными кабачками и молодой капустой: едим всю весну и лето — и не надоедает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как только появляются молодые кабачки и свежая капуста, готовлю этот салат снова и снова. Главный секрет здесь — хрустящие кубики кабачков, запеченные в сухарях, пармезане и специях до золотистой корочки.

Снизу получается нежный салат с молодой капустой, ветчиной и яйцами, а сверху — горячие ароматные кабачки. Сочетание просто идеальное.

Ингредиенты

Молодая капуста — 300 г, кабачок — 1 крупный, ветчина — 150 г, яйца — 3 шт., зеленый лук — небольшой пучок, панировочные сухари, крахмал — по 3-4 ст. ложки, пармезан — 40–50 г, паприка, сухой чеснок и черный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. ложки, йогурт или майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю панировочные сухари с тертым пармезаном, паприкой, сухим чесноком и перцем. Кабачки слегка сбрызгиваю маслом, обваливаю в ароматной смеси из пармезана, крахмала, специй и сухарей и выкладываю на противень. Запекаю при 200 градусах примерно 20–25 минут до румяной хрустящей корочки.

Пока кабачки готовятся, тонко шинкую молодую капусту, слегка подсаливаю и немного разминаю руками. Добавляю нарезанную ветчину, вареные яйца и зеленый лук. Заправляю йогуртом или майонезом — кому как больше нравится.

Салат раскладываю порционно по тарелкам, а сверху выкладываю горячие хрустящие кабачки.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Как только пошла первая редиска, готовлю «Француженку»: легкий салат на каждый день — к ужину и вместо него
Общество
Как только пошла первая редиска, готовлю «Француженку»: легкий салат на каждый день — к ужину и вместо него
Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра
Общество
Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра
Лаваш, 4 минуты — и золотистые треугольники с молодой капустой и зеленью: сочнее и полезнее жареных пирожков
Общество
Лаваш, 4 минуты — и золотистые треугольники с молодой капустой и зеленью: сочнее и полезнее жареных пирожков
Приметы 18 мая — Арина Рассадница: когда сажать капусту по традициям?
Семья и жизнь
Приметы 18 мая — Арина Рассадница: когда сажать капусту по традициям?
Кабачки вдруг стали горькими: ошибка на кухне портит весь урожай за пару дней
Общество
Кабачки вдруг стали горькими: ошибка на кухне портит весь урожай за пару дней
салаты
капуста
кабачки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.