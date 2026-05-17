Кабачки вдруг стали горькими: ошибка на кухне портит весь урожай за пару дней

Многие уверены, что горькие кабачки появляются из-за плохих семян или неудачной погоды. Но часто проблема возникает уже после сбора урожая. Обычные кухонные привычки способны испортить даже идеальные плоды и сделать их неприятными на вкус.

Главный виновник горечи — вещество кукурбитацин, которое появляется у кабачков при стрессе. И спровоцировать его могут неправильное хранение и даже кухонная посуда. Например, кабачки не стоит держать рядом с луком, чесноком и острым перцем. Эти овощи выделяют вещества, которые проникают через кожуру и меняют вкус плодов.

Еще одна ошибка — хранение на солнечном подоконнике. Под действием света кабачки быстро начинают горчить, даже если до этого были сладкими и сочными. Особенно быстро это происходит у поврежденных плодов.

Опытные хозяйки также советуют отказаться от алюминиевых контейнеров и дешевых металлических ножей. Сок кабачка может вступать в реакцию с металлом, из-за чего вкус становится неприятным.

Если горечь слабая, кабачки можно нарезать и замочить на пару часов в подсоленной воде. Но при сильной горечи овощ лучше выбросить. Хранить урожай стоит в прохладном темном месте, подальше от яркого света и ароматных овощей.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

