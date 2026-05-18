Приметы 18 мая — Арина Рассадница: когда сажать капусту по традициям?

В народном календаре 18 мая почитается мученица Ирина Македонская, которую на Руси прозвали Ариной Рассадницей. Это ключевая дата для всех огородников: считалось, что именно сегодня наступает идеальное время для высадки рассады капусты в открытый грунт. Все приметы и ритуалы дня были направлены на то, чтобы кочаны выросли крупными, белыми и крепкими.

Приметы о погоде на Арину Рассадницу, 18 мая

Погода в этот день подсказывала, будет ли лето благоприятным для сельскохозяйственных работ.

Если на Арину стоит густой туман — к хорошему урожаю грибов и ягод в лесах.

Дождь идет с перерывами — погода скоро испортится и наступит похолодание.

Если после полива земля быстро впитывает воду — лето будет сухим; если вода долго стоит в лунках — дождливым.

Если черемуха уже отцветает — заморозков больше не будет.

Крупные облака плывут по небу с севера на юг — к солнечной и тихой неделе.

Приметы о птицах и зверях 18 мая

Птицы перестали петь в полдень — жди сильной грозы к вечеру.

Если ласточка свила гнездо над вашим окном в этот день — к большому счастью.

Приметы 18 мая — Арина Рассадница Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Как сажать капусту по приметам 18 мая

Посадка капусты 18 мая сопровождалась строгими правилами. Капусту должна была сажать только женщина, причем в полном одиночестве. Считалось, что, если мужчина увидит процесс посадки, капуста уйдет в цвет, а кочаны не завяжутся. Во время высадки рассады женщине категорически запрещалось есть хлеб. Верили, что если нарушить это правило, то куры выклюют всю капусту на корню.

Сажая первую рассаду, хозяйка переодевалась в чистую белую рубаху и приговаривала: «Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна».

Что можно и нужно делать 18 мая

Высаживать капусту и огурцы. Это основная задача дня. Считалось, что растения, посаженные на Арину, обладают особой жизненной силой.

Жечь старую траву и мусор. На Арину было принято очищать огороды огнем, чтобы вместе с дымом ушли вредители и болезни растений.

Заниматься домашним уютом. Чистота в доме сегодня привлекает в семью благополучие и мир, верили наши предки.

Готовить блюда из прошлогодней капусты. Нужно доесть старые запасы, чтобы освободить место для нового урожая. Самое время испечь пирожки с капустой или сварить щи.

Что можно и чего нельзя делать в мае по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать 18 мая

Мужчинам запрещалось подходить к капустным грядкам, чтобы не сглазить будущий урожай и не сделать растения бесплодными.

Оставлять невымытую посуду на ночь. Верили, что грязная посуда на Арину привлекает в дом мелких бесов, которые будут путать мысли домочадцам.

Сплетничать и пустословить. Любая ложь или злые слова сегодня могут «прилипнуть» к человеку и испортить его репутацию.

Давать взаймы семена или рассаду. Считалось, что вместе с рассадой вы отдаете свое благополучие.

Ходить по высаженным грядкам после заката. Ночь — время земли, ее нельзя беспокоить шагами.

Удачные и провальные серии домов СССР описали в нашем материале.