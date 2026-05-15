Приметы 15 мая — Борис и Глеб: время заключать удачные сделки!

В народном календаре 15 мая чествуют благоверных князей Бориса и Глеба. Наши предки прозвали дату Соловьиным праздником, или Днем барышников. Считалось, что именно с 15 мая начинают заливисто петь соловьи. Для купцов и торговцев этот день был едва ли не самым важным в году, ведь сегодня, как верили наши предки, можно было предсказать, какой будет прибыль.

Погодные приметы на Бориса и Глеба, 15 мая

Если на Бориса и Глеб пошел дождь — жди прохладного и сырого лета.

Вечером тепло и ясно — будет много меда на пасеках.

Черемуха зацвела 15 мая — впереди две недели похолодания, черемуховые холода.

Приметы о птицах и зверях 15 мая

Главным синоптиком в этот день выступал соловей. По его пению определяли судьбу урожая и погоду.

Если соловей запел раньше кукушки — лето будет счастливым и очень удачным.

Соловьи поют всю ночь напролет — жди солнечного и погожего дня.

Услышать соловья раньше, чем зацветет черемуха, — к богатому урожаю зерновых.

Что можно и нельзя делать по приметам

Как 15 мая заключить удачную сделку по приметам

15 мая торговцы (их еще прозвали барышниками) старались любыми способами заключить удачную сделку.

Считалось, что если сегодня продать первый товар выгодно, то весь год торговля будет идти как по маслу. Чтобы привлечь покупателя, продавцы старались незаметно переложить деньги из одного кармана в другой. Успешную сделку полагалось обмыть или отпраздновать добрым делом, иначе удача могла обидеться и уйти к конкуренту.

Что можно и нужно делать 15 мая

Покупать и продавать. Любые финансовые операции в этот день проходят под покровительством удачи. Если вы планировали крупную покупку — сегодня отличный момент.

Сажать огурцы и тыкву. Считалось, что овощи, посаженные на Бориса и Глеба, вырастут крепкими и их не побьет мороз.

Мириться и просить прощения. Святые Борис и Глеб считались символом братской любви. День идеален для завершения давних семейных конфликтов.

Слушать пение птиц. Верили, что соловьиная песня 15 мая очищает душу от тяжелых мыслей и дарит вдохновение.

Принимать гостей. Щедрое угощение друзей сегодня сулит сытую жизнь до следующей весны.

Что нельзя делать 15 мая

Пересчитывать деньги после заката. Верили, что так можно высчитать весь достаток и остаться с пустым кошельком.

Отказывать в просьбе о помощи. Борис и Глеб покровительствовали слабым; проявить черствость сегодня — привлечь в дом нужду.

Убираться в кошельке или сумке. Вытряхивать чеки или мелкий сор в этот день — к финансовым потерям.

Грустить и плакать. Любое уныние на Соловьиный праздник может затянуться на все лето.

Оставлять незавершенными важные разговоры. Постарайтесь договориться со всеми, с кем у вас возникли недопонимания.

