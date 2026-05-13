Приметы 13 мая — Яков Теплый: почему сегодня нельзя жениться?

В народном календаре 13 мая почитается апостол Иаков Зеведеев, этот день на Руси прозвали Яковом Теплым. Считалось, что с этого момента весна окончательно передает бразды правления лету. Однако в народном сознании этот день был окружен строгими запретами, особенно касающимися личной жизни и дальних поездок.

Погодные приметы на Якова, 13 мая

Наблюдения за небом в этот день помогали предсказать, будет ли лето щедрым на урожай и солнечные дни.

Теплый вечер и звездная ночь — к богатому урожаю и сухому, жаркому лету.

Ясный восход солнца — лето будет погожим; если небо затянуто тучами, то и лето будет дождливым.

Южный ветер на Якова сулит теплое, но грозовое лето.

Тихая и светлая ночь без росы — жди дождя на следующий день.

Приметы о зверях и птицах 13 мая

Если вечером запел соловей — впереди две недели устойчивой ясной погоды.

Почему 13 мая, на Якова Теплого, не играли свадеб?

13 мая считалось одним из самых неблагоприятных дней для начала серьезных отношений. Считалось, что предложение, сделанное в этот день, принесет лишь разочарование и не приведет к счастливому браку. Верили, что, если посвататься сегодня, чувства в паре быстро остынут, как весенняя земля после заката.

Что можно и чего нельзя делать в мае по приметам?

Существовала и более широкая примета, охватывающая весь месяц: в мае жениться — всю жизнь маяться. Май считался неблагоприятным месяцем для заключения браков, так как весенняя природа еще нестабильна и это непостоянство якобы передается молодоженам. Поэтому свадеб и сватовства в мае старались избегать, перенося торжества на более благополучные летние месяцы — июнь или июль.

Что можно и нужно делать 13 мая

Планировать путешествия. Несмотря на суеверия, Яков считался покровителем паломников. Главное — выходить в путь с чистыми мыслями.

Умываться талой или колодезной водой. Считалось, что вода в этот день дарит бодрость.

Наблюдать за закатом. Если солнце садится в чистое небо, можно смело начинать важные дела на следующей неделе.

Мириться с друзьями. День хорош для восстановления старых связей и прекращения затянувшихся ссор.

Чего нельзя делать 13 мая

Отправляться в дальний путь, не умывшись. Существовало поверье, что на дорогах в этот день рыщут болезни и только вода может защитить путника.

Свататься и предлагать руку и сердце. Как уже упоминалось, это сулило несчастливый и короткий брак.

Вспоминать старые обиды. На Якова Теплого нужно смотреть только вперед; если тянуть за собой прошлое, оно заберет энергию лета.

Чинить одежду, которая на вас надета. Верили, что так можно зашить свой ум и стать забывчивым.

Отказывать в гостеприимстве. Если к вам зашли знакомые, их нужно угостить хотя бы чаем, чтобы удача не покинула дом.

