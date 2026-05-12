Возрастных пассажиров бизнес-класса задержали за секс в самолете Bild: секс под наблюдением попутчиков привел пассажиров Copa Airlines к аресту

Пассажиры бизнес-класса самолета Copa Airlines во время семичасового перелета из Панамы в Аргентину попытались заняться сексом, чем шокировали соседей. Бортпроводникам пожаловалась пожилая женщина, которая летела с несовершеннолетней внучкой и стала свидетельницей неприятного инцидента, сообщает Bild.

Женщина обратила внимание на подозрительные движения на соседних креслах. Подошедший член экипажа застал 55-летнюю пассажирку и ее 60-летнего супруга наполовину обнаженными. По словам журналистки из аргентинского Росарио, летевшей тем же рейсом, все пассажиры бизнес-класса после приземления находились в состоянии полного шока.

Полиция задержала нарушителей сразу по завершении перелета. Женщина попыталась переложить вину на своего спутника, отрицая собственную причастность. Пара была обвинена в непристойном поведении и после допроса отпущена. Подобные правонарушения в Аргентине обычно наказываются штрафом либо обязательным пожертвованием в благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что российские туристы рискуют лишиться шенгенской визы в Грецию прямо во время поездки, если в аэропорту выяснится, что они нарушили правила первого въезда и основного пребывания в стране. Визы в Грецию сейчас рассматриваются быстро — в течение 10–15 дней, однако контроль за соблюдением правил стал тотальным.