12 мая 2026 в 17:48

В АТОР рассказали, за что можно лишиться шенгенской визы

АТОР: шенгенскую визу могут аннулировать за нарушение правила первого въезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские туристы рискуют лишиться шенгенской визы в Грецию прямо во время поездки, если в аэропорту выяснится, что они нарушили правила первого въезда и основного пребывания в стране, выдавшей разрешение, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он уточнил, что визы в Грецию сейчас рассматриваются быстро — в течение 10–15 дней, однако контроль за соблюдением правил стал тотальным.

Если турист получил греческую визу и поехал в другую страну, визу могут аннулировать сразу, когда он находится в поездке, и больше он греческую визу не получит. Правила первого въезда и проживания проверяются очень строго. Европейские власти прекрасно видят все перемещения, особенно на самолетах, — сказал Мурадян.

Ранее юрист Галина Земскова сообщила, что россияне с загранпаспортами старого образца, без биометрических данных, не смогут попасть в семь стран Европы. По состоянию на 2026 год официальный запрет на въезд по документам без чипа уже ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония.

