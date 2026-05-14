Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу АТОР предупредила россиян о трудностях с шенгенскими визами из-за системы EES

Новые серьезные сложности с подтверждением поездок для оформления последующих шенгенских виз ожидают российских туристов из-за внедрения в Евросоюзе цифровой системы пограничного контроля EES (Entry Exit System), сообщает Ассоциация туроператоров России. Данный цифровой комплекс полностью отменяет проставление привычных чернильных штампов в заграничные паспорта и автоматически собирает биометрические параметры всех иностранцев.

Уточняется, что ввиду отсутствия физических отметок в документах заявителям при подаче новых прошений придется самостоятельно подтверждать факт целевого использования прошлых разрешений на въезд. Специалисты туриндустрии настоятельно рекомендуют путешественникам тщательно собирать и сохранять любые вещественные свидетельства пребывания в европейских государствах.

В перечень необходимых подтверждений входят бумажные и электронные посадочные талоны, квитанции об оплате гостиничных номеров, контракты на аренду апартаментов и чеки за внутренний транспорт. Все собранные дорожные бланки, а также выписки с банковских счетов в дальнейшем потребуется в обязательном порядке прикреплять к стандартному пакету визовой документации.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза предоставили гражданам России свыше 620 тыс. разрешений на въезд в 2025 году, что демонстрирует прирост на 10,2% относительно предшествующего года. На протяжении указанного отчетного периода со стороны россиян поступило более 670 тыс. запросов на оформление шенгенских документов.