В Евросоюзе стали чаще выдавать россиянам визы Euractiv: страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз в 2025 году

В 2025 году государства Европейского союза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом, сообщает Euractiv со ссылкой на изученные материалы. За весь прошлый год россияне подали свыше 670 тыс. заявлений на получение шенгенских виз, что почти на 8% превышает показатель предыдущего года.

Из общего числа выданных разрешений более 477 тыс. составили туристические визы — примерно 77%. Второй по распространенности категорией стали визиты к родственникам и друзьям, а третьей — деловые поездки.

По данным издания, наиболее востребованными направлениями среди россиян остаются Франция, Италия и Испания. На эти три страны пришлось почти три четверти всех поданных заявлений.

Во Франции в 2025 году наблюдался самый сильный прирост числа въездов лиц, освобожденных от уплаты консульского сбора. К этой категории относятся члены семей граждан ЕС, дети до шести лет, учащиеся, студенты, представители некоммерческих организаций, ученые и другие.

Еврокомиссия подтвердила изданию, что в апреле предоставила странам ЕС обновленный обзор о выдаче виз российским гражданам. При этом Франция, как страна, выдавшая больше всего разрешений, была против представления подобной статистики. Страны Балтии, напротив, выступают за ужесточение визовой политики в отношении россиян.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия продолжает активную работу по подготовке к подписанию межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых формальностей с Бахрейном и Кувейтом. В первом для российских граждан установлен упрощенный визовый режим: разрешение на въезд можно получить непосредственно по прибытии в королевство.